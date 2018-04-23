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Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые "порочат честь"

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица

Об этом сообщает "РИА новости".

Соответствующие изменения в действующее законодательство предусматривают удаление сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В частности, если человек распространил "ложные" сведения и не удалил их в течение установленного времени, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этой информации в интернете.

Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно

  • Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
  • Глава Роскомнадзора также поставил под сомнение работу на территории России сервисов Amazon и Google, IP-адреса которых ведомство начало закрывать в связи с попыткой заблокировать работу мессенджера Telegram на территории России.
  • В рамках ограничения доступа к Telegram ведомством было заблокировано более 16 миллионов IP-адресов, через которые жители России могли пользоваться мессенджером. В частности, был закрыт доступ почти до половины IP-адресов сервиса Amazon.
  • При этом основатель и владелец компании, владеющей Telegram, Павел Дуров, на своей странице в Instagram заявил, что сервис "остается доступным для большинства жителей России".
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