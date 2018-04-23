Путин подписал закон о блокировке сайтов, которые "порочат честь"

23 апреля, 2018, 20:38

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица

Об этом сообщает "РИА новости".

Соответствующие изменения в действующее законодательство предусматривают удаление сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В частности, если человек распространил "ложные" сведения и не удалил их в течение установленного времени, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этой информации в интернете.

Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно