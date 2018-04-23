Производство автомобилей в Украине сократилось в 52 раза за 10 лет
Об этом сообщает "Укравтопром".
В марте с заводов Украины вышло 773 автотранспортных средства.
"Производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей, а такой объем выпуска автотранспорта в 52 раза меньше мартовского результата десятилетней давности”, - отмечают в ассоциации “Укравтопром”.
Полномасштабное производство легковых автомобилей в стране полностью остановлено. Уже не первый месяц статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно отчеты о крупноузловой сборке.
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В марте количество собранных легковых автомобилей составляло 683, все на заводе “Еврокар”. В то же время производство коммерческих автомобилей в Украине уменьшилось на 36% до марта 2017 года и на 20% к февралю 2018 года, составив всего 28 автомобилей. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по непонятным причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.
Снова упало производство автобусов. Планка мартовского результата этого года опустилась до 62 автобусов, что на 24% меньше показателя годичной давности и на 23% ниже февральского объема производства.
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За 11 месяцев 2017 года в Украине было изготовлено на 67% больше автомобилей, чем в 2016 году.