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Протесты в Никарагуа: во время Facebook трансляции застрелили журналиста


фото: Facebook
В Никарагуа застрелили репортера, который вел прямой эфир во время антиправительственных протестов

Об этом сообщает BBC Украина.

Анхель Эдуардо Гахона именно рассказывал через Facebook Live о повреждении банка в городе Блуфилдс на побережье Карибского моря, когда в него попала пуля. На видео было видно, как он упал на землю и начал истекать кровью.

Перед выстрелом журналист рассказывал о поврежденном банкомате. Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь. Кто стрелял, пока неизвестно.

Сейчас видео Гахони убрали с его страницы в Facebook, однако сверху появилась надпись: "Мы надеемся, что людям, которые любили Анхеля, будет приятно посещать его страницу, чтобы вспомнить и отпраздновать его жизнь".

  • Напомним, в Никарагуа проходят массовые протесты. В столкновениях демонстрантов с полицией погибли 25 человек.
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