Протесты в Никарагуа: во время Facebook трансляции застрелили журналиста

23 апреля, 2018, 18:59

В Никарагуа застрелили репортера, который вел прямой эфир во время антиправительственных протестов

Об этом сообщает BBC Украина.

Анхель Эдуардо Гахона именно рассказывал через Facebook Live о повреждении банка в городе Блуфилдс на побережье Карибского моря, когда в него попала пуля. На видео было видно, как он упал на землю и начал истекать кровью.

Перед выстрелом журналист рассказывал о поврежденном банкомате. Люди вокруг начали выкрикивать его имя и пытались помочь. Кто стрелял, пока неизвестно.

Сейчас видео Гахони убрали с его страницы в Facebook, однако сверху появилась надпись: "Мы надеемся, что людям, которые любили Анхеля, будет приятно посещать его страницу, чтобы вспомнить и отпраздновать его жизнь".