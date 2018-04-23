Протесты в Армении: умер один митингующий

23 апреля, 2018, 22:31

Один человек умер и один пострадал на многотысячном митинге оппозиции в Ереване 23 апреля

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, один подросток упал из-за потери сознания, вследствие чего получил повреждения возле глаз. После амбулаторной медицинской помощи он выписан.

"К сожалению, спасти жизнь 36-летнего мужчины, у которого были проблемы с сердечной недостаточностью, не удалось. После ухудшения состояния мужчину сразу госпитализировали, однако все реанимационные работы во время пути к больнице и в госпитале не дали положительных результатов", - сообщили в МЗ Армении.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 23 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться семь граждан, которые пострадали во время массовых беспорядков.

Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет исполнять больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.

В этот же день прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.