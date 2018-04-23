Протесты в Армении: умер один митингующий
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, один подросток упал из-за потери сознания, вследствие чего получил повреждения возле глаз. После амбулаторной медицинской помощи он выписан.
"К сожалению, спасти жизнь 36-летнего мужчины, у которого были проблемы с сердечной недостаточностью, не удалось. После ухудшения состояния мужчину сразу госпитализировали, однако все реанимационные работы во время пути к больнице и в госпитале не дали положительных результатов", - сообщили в МЗ Армении.
В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 23 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться семь граждан, которые пострадали во время массовых беспорядков.
Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет исполнять больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
В этот же день прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
- Впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку.