 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Протесты в Армении: умер один митингующий

Один человек умер и один пострадал на многотысячном митинге оппозиции в Ереване 23 апреля

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, один подросток упал из-за потери сознания, вследствие чего получил повреждения возле глаз. После амбулаторной медицинской помощи он выписан.

"К сожалению, спасти жизнь 36-летнего мужчины, у которого были проблемы с сердечной недостаточностью, не удалось. После ухудшения состояния мужчину сразу госпитализировали, однако все реанимационные работы во время пути к больнице и в госпитале не дали положительных результатов", - сообщили в МЗ Армении.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 23 апреля в больницах Еревана продолжают оставаться семь граждан, которые пострадали во время массовых беспорядков.

Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет исполнять больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.

В этот же день прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.

  • Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
  • Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
  • 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
  • После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
  • 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
  • Впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать