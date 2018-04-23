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Пророссийский экс-президент ПАСЕ Аграмунт фигурирует в отчете о коррупции

Известный пророссийской позицией скандальный экс-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт оказался фигурантом отчета о коррупции - его подозревают в лоббировании интересов Азербайджана

Об этом говорится в отчете независимого органа внешнего расследования ESI, передает "Укринформ".

"ESI также рассмотрела, почему Лиз Кристофферсен (Норвегия), кандидат на пост содокладчика по Азербайджану в Мониторинговом комитете, не была назначена в 2009 году. Кандидатура Кристофферсен сначала была поддержана группой, к которой она принадлежит, но позже отклонена, поскольку были мобилизованы сторонники Азербайджана - Хэнкок, Линтнер и Аграмунт, которые настаивали, чтобы "их" кандидат был назначен на этот пост", - говорится в отчете.

Наконец на эту должность избрали мальтийского политика Дебоно Греча.

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В документе также указано, что следующая кандидатка из состава Европейской народной партии, которая хотела стать содокладчиком в Мониторинговом комитете по Азербайджану, сняла свою кандидатуру, поскольку в этом ее убедил Аграмунт.

"Позже господин Аграмунт сам занял это место, стал содокладчиком по Азербайджану, а тон и отношение к руководству Азербайджана смягчилось", - говорится в отчете.

Аграмунт был содокладчиком по Азербайджану с июня 2010 по июнь 2015 года.

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Отчет содержит несколько десятков примеров лоббирования им интересов Азербайджана, в частности из-за внесения правок в документы, которые касались этой страны.

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