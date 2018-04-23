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Прокуратура разоблачила налоговика, который "крышевал" секс-бизнес


фото: gp.gov.ua
Столичная прокуратура задержала работника Киевского управления Государственной фискальной службы по подозрению в прикрытии притонов и хранении наркотиков

Об этом сообщает в Facebook Прокуратура города Киева.

За прикрытие бизнеса в сфере сексуальных услуг налоговик ежемесячно получал 20 тыс. грн. на карточку.

"Во время следствия правоохранители арестовали группу еще из трех человек, которые на территории столицы за помощью налоговика организовали нелегальный бизнес", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире чиновника был найден амфетамин. Чиновнику объявили о подозрении по двум статьям: "Сутенерство" и "Хранение наркотиков".

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