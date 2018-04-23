Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых протестов

23 апреля, 2018, 15:53

Серж Саргсян, которого на пост премьер-министра Армении выбрало Национальное собрание Республики Армения только 17 апреля, объявил об отставке

Об этом сообщает Meduza.

"Никол Пашинян (армянский оппозиционный депутат) был прав. Я был не прав. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра”, - заявил Саргсян.

Утром 23 апреля главные улицы центра Еревана были заполнены протестующими студентами. К протесту также присоединились около 200 военнослужащих по контракту 12-й миротворческой бригады Вооруженных Сил Республики Армения.

Во второй половине дня был освобожден из-под стражи руководитель протеста, депутат Национального собрания Никола Пашинян и другие депутаты, задержанные накануне. Центральные площади крупных городов Армении заполнены протестующими.

Причинами массового недовольства стали тяжелая экономическая ситуация (за чертой бедности 30%), безработица, официально достигает 18-19%, низкий жизненный уровень населения, отсутствие устойчивого развития экономики в целом и промышленности в частности и массовая миграция населения за границу. Неудачную экономическую политику граждане связывают с длительным пребыванием у власти правящей Республиканской партии (с 2003 года) и безальтернативным правлением страной Сержа Саргсяна с 2008 года. Катализатором стало значительное усиление в последнее время коррупции, "кумовства", отсутствие основ социальной и правовой справедливости, что укрепило в обществе настроения безысходности.

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Также сегодня медиа Армении распространили заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова. Отвечая на вопрос, в каком случае Москва готова вмешаться в ситуацию в Армении, если Ереван попросит помощи, он сказал: "Почему Москва должна вмешиваться? Гипотетические рассуждения неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Армении - это наш ближайший союзник. Страна, с которой у нас развиваются теснейшим образом отношения, участник ЕврАзЭС ".

Тем временем лидер оппозиционного движения "Елк" Никол Пашинян пообещал, что в 17:30 по местному времени в Ереване начнется "победный митинг".