Правительство предлагает сажать на 10 лет за кибератаки на инфраструктурные объекты

23 апреля, 2018, 13:34

Кабмин Украины зарегистрировал в парламенте законопроект, ужесточающий ответственность за кибератаки на критическую информационную инфраструктуру Украины

Соответствующий законопроект обнародовали на сайте ВРУ.

Предлагается наказывать нарушителей лишением свободы на срок от шести до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет

При других условиях срок лишения свободы может достигать 10 лет.

"Действия, предусмотренные частью третьей, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они причинили значительный вред, - наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет", - говорится в тексте законопроекта.

Также, Кабмин предлагает увеличить штрафы за создание и распространение вредоносного программного обеспечения до 3-5 тысяч необлагаемых налогом минимумов (51-85 тысяч гривень).

Кроме того, в законопроекте речь идет об ужесточении ответственности за неосторожное обращение или разглашение тайной информации.

Как отмечают авторы законопроекта, такие действия связаны с ростом киберугрозы в связи с агрессией России против Украины.