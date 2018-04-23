Правительство Армении ушло в отставку
23 апреля, 2018, 19:35
Президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку
Об этом сообщается в документе, который опубликовали на сайте президента.
“Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства”, - говорится в документе.
- Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
Читайте также
-
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-
-
Читайте также
-
-
13 апреля, 2018 Что обуть весной. 10 украинских брендов обуви
-