Полторак рассказал о завершении АТО и развертывании операции Объединенных сил

23 апреля, 2018, 09:17

Антитеррористическая операция на Донбассе завершится 30 апреля, после чего противостояние российскому нашествию будет проходить в новом формате под руководством Объединенных сил

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает ВВС.

"30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - сказал Полторак.

Министр отметил, что его ведомство уже подготовило органы военного руководства, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях.

"Были проведены учения, осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", - сказал министр.

Командующим новой операцией президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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По словам Полторака, командующий Объединенными силами будет руководить подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, пограничников. Министр отметил, что численность украинских сил на Донбассе будет зависеть от обстановки.

"Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и того количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация усугубляться или будет принято решение об освобождении территории, тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", - сказал Степан Полторак.

Также Полторак рассказал, как изменится жизнь гражданских в зоне конфликта.

"Они будут четко понимать, от кого зависят решения, они будут четко понимать, что есть вертикаль управления этими территориями и, я думаю, что жизнь для этих людей будет легче", - добавил министр.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев ранее был начальником штаба - первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ. В 2016 году он командовал войсками оперативного командования "Восток". Военную карьеру Наев начинал в должности командира взвода.