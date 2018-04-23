ПАСЕ сегодня рассмотрит незаконные выборы Путина в оккупированном Крыму

23 апреля, 2018, 09:41

В понедельник, 23 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы рассмотрит незаконное проведение Россией в оккупированном Крыму президентских выборов

Об этом говорится в повестке дня на сайте ПАСЕ.

Российские выборы Путина заявлены в числе тем срочных дебатов Ассамблеи. В ПАСЕ также обсудят нарушения прав человека на оккупированном полуострове.

Среди других тем дебатов - рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, а также реформирование механизма Конвенции о защите прав человека.