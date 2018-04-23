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ПАСЕ сегодня рассмотрит незаконные выборы Путина в оккупированном Крыму


фото: REUTERS
В понедельник, 23 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы рассмотрит незаконное проведение Россией в оккупированном Крыму президентских выборов

Об этом говорится в повестке дня на сайте ПАСЕ.

Российские выборы Путина заявлены в числе тем срочных дебатов Ассамблеи. В ПАСЕ также обсудят нарушения прав человека на оккупированном полуострове.

Среди других тем дебатов - рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, а также реформирование механизма Конвенции о защите прав человека.

  • Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Россияне также организовали незаконное голосование в оккупированном Крыму.
  • В апреле 2018 года в СИЗО оккупированного Симферополя умерли неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, двое из них  - крымские татары.
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