ПАСЕ сегодня рассмотрит незаконные выборы Путина в оккупированном Крыму
23 апреля, 2018, 09:41
В понедельник, 23 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы рассмотрит незаконное проведение Россией в оккупированном Крыму президентских выборов
Об этом говорится в повестке дня на сайте ПАСЕ.
Российские выборы Путина заявлены в числе тем срочных дебатов Ассамблеи. В ПАСЕ также обсудят нарушения прав человека на оккупированном полуострове.
Среди других тем дебатов - рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, а также реформирование механизма Конвенции о защите прав человека.
- Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента, на которых победил Владимир Путин. Россияне также организовали незаконное голосование в оккупированном Крыму.
- В апреле 2018 года в СИЗО оккупированного Симферополя умерли неестественной смертью по меньшей мере четыре человека, двое из них - крымские татары.