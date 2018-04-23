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ПАСЕ отказалась от дебатов о незаконных выборах Путина в Крыму и отравлении в Солсбери


фото: assembly.coe
Парламентская Ассамблея Совета Европы отказалась от проведения срочных дебатов по поводу незаконного проведения в оккупированном Крыму выборов президента России и отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери

Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму и т. д. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ по фактам взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованным вчера, где в негативном контексте упоминаются многие депутаты из Западной Европы и ни один украинец", - написал Арьев.

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Ранее сообщалось, что, согласно повестке дня, ПАСЕ должна была рассмотреть 23 апреля незаконное проведение Россией в оккупированном Крыму президентских выборов и нарушение прав человека на оккупированном полуострове.

Среди других тем дебатов - рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе, а также реформирование механизма Конвенции о защите прав человека.

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  • Напомним, известный пророссийской позицией скандальный экс-президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт оказался фигурантом отчета о коррупции - его подозревают в лоббировании интересов Азербайджана.
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