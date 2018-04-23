От мэра до директора-взяточника: в СМИ рассказали историю боевика, который брал в плен Надежду Савченко

23 апреля, 2018, 17:02

Боевик Егор Русский, который брал в плен Надежду Савченко в 2014 году, успел побывать мэром города на Луганщине и директором спортивной школы в России

Об этом сообщается в проекте "Донбасс.Реалии" Радио Свободы.

В 2014 году Егор Русский был мэром города Лутугино на оккупированной территории Луганщины. Так его наградило руководство незаконной группировки "ЛНР" за взятие в плен Надежды Савченко.

Украинские войска вошли в Лутугино в конце июля 2014 года, что позволило практически взять в кольцо Луганск и провести ротацию среди защитников Луганского аэропорта. Но уже через месяц, после поражения под Иловайськом, город покинули. Боевики "ЛНР" быстро установили в Лутугино свои порядки.

Егор Русский вместо того, чтобы восстанавливать разрушенный снарядами городок, взялся за железнодорожную ветку. Впоследствии его и директора комбината прокатных валков Виталия Швайка обвинили в совершении металлоломной схемы.

Русский бежал из родного российского города Ухта. Там он баллотировался на должность городского головы, но неудачно.

Летом прошлого года мужчину задержали на получении взятки. Он работал на должности директора спортивной школы в Ухте.