Оппозиция в Армении объявила график ежедневных протестов

23 апреля, 2018, 11:32

Участники демонстраций в Армении договорились о графике проведения акций протестов

Как сообщает Радио Азатутюн, мирные акции гражданского неповиновения будут проводиться каждый день, начиная с 8:15 утра.

Кроме того, каждый вечер в 19:00 активисты будут собираться на площади Республики в Ереване независимо от того, кто и сколько человек будут задержаны полицией или арестованы.

Напомним, в Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.