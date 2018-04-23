Оппозиция в Армении объявила график ежедневных протестов
23 апреля, 2018, 11:32
Участники демонстраций в Армении договорились о графике проведения акций протестов
Как сообщает Радио Азатутюн, мирные акции гражданского неповиновения будут проводиться каждый день, начиная с 8:15 утра.
Кроме того, каждый вечер в 19:00 активисты будут собираться на площади Республики в Ереване независимо от того, кто и сколько человек будут задержаны полицией или арестованы.
Напомним, в Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
- 22 апреля было задержано по меньшей мере 277 протестующих.
- Перед этим сорвался диалог между премьер-министром страны Сержем Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном.