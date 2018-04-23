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Оппозиция в Армении объявила график ежедневных протестов

Участники демонстраций в Армении договорились о графике проведения акций протестов

Как сообщает Радио Азатутюн, мирные акции гражданского неповиновения будут проводиться каждый день, начиная с 8:15 утра.

Кроме того, каждый вечер в 19:00 активисты будут собираться на площади Республики в Ереване независимо от того, кто и сколько человек будут задержаны полицией или арестованы.

Напомним, в Армении с 16 апреля проходят массовые акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

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