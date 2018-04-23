Оккупанты на Донбассе бьют из запрещенных минометов, сутки прошли без потерь

23 апреля, 2018, 07:14

В воскресенье, 22 апреля, российские наемники на Донбассе 30 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики стреляли по укреплениям близ Новгородского и Луганского. Кроме того, под Новгородским, Новоселовкой и Троицким оккупанты применили 82-мм минометы, в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки - гранатометы различных систем, по оборонцях Луганского и Троицкого били из крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и стрелковое оружие применили по позициям под Новгородским.

На Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы били по укреплениям возле Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие, захватчики применили по защитниках Авдеевки, шахты "Бутовка", Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы – под Павлополем, Гнутовым, Красногоровкой и Широкиным, стрелковое оружие – неподалеку от Каменки. По укреплениям в районе Павлополя и Новотроицкого целились снайперы.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.