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Новые инвестиции в развитие зеленой энергетики Украины. Новости компании

На специализированной выставке SOLAR UKRAINE презентовали современные технологии для солнечных электростанций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Китайская компания LONGI SOLAR уже 18 лет специализируется на разработке и производстве высокоэффективных монокристаллических солнечных модулей. Их используют во время строительства солнечных электростанций как в частном, так и в промышленном секторах.

"Сейчас компания начала производство двусторонних мономодулей. Они генерируют электроэнергию с двух сторон. Мы представляем бренд во всем мире. На европейском рынке приоритетом является Украина. Здесь привлекательны тарифы на электроэнергию. Поэтому мы заинтересованы в реализации проектов в вашей стране", - рассказала представительница LONGI SOLAR Эми Лю.

Официальным представителем LONGI SOLAR в Украине выступает HELIOS STRATEGIA, которая работает на рынке с 2011 года. Это одна из крупнейших компаний по объемам строительства коммерческих солнечных электростанций, которой уже реализовано проектов общей мощностью более 70 МВт.

"С LONGI мы начали работать в прошлом году. С прошлого года мы уже реализовали несколько проектов. Это около 12 мегаватт, реализованных с этим поставщиком. Хорошее качество. В этом году мы расширяем наше партнерство. И в этом году мы будем делать социальные проекты, совместные социальные проекты. Мы начнем с Киева и, конечно же, поставим несколько установок в Днепре. Это могут быть детские сады, школы", - рассказала директор HELIOS STRATEGIA Ольга Мічелот.

Китайская компания - одна из крупнейших поставщиков монокристаллических кремниевых пластин в мире. ЕЕ активы превышают $1,7 млрд.

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