Новые инвестиции в развитие зеленой энергетики Украины. Новости компании

23 апреля, 2018, 13:52

На специализированной выставке SOLAR UKRAINE презентовали современные технологии для солнечных электростанций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Китайская компания LONGI SOLAR уже 18 лет специализируется на разработке и производстве высокоэффективных монокристаллических солнечных модулей. Их используют во время строительства солнечных электростанций как в частном, так и в промышленном секторах.

"Сейчас компания начала производство двусторонних мономодулей. Они генерируют электроэнергию с двух сторон. Мы представляем бренд во всем мире. На европейском рынке приоритетом является Украина. Здесь привлекательны тарифы на электроэнергию. Поэтому мы заинтересованы в реализации проектов в вашей стране", - рассказала представительница LONGI SOLAR Эми Лю.

Официальным представителем LONGI SOLAR в Украине выступает HELIOS STRATEGIA, которая работает на рынке с 2011 года. Это одна из крупнейших компаний по объемам строительства коммерческих солнечных электростанций, которой уже реализовано проектов общей мощностью более 70 МВт.

"С LONGI мы начали работать в прошлом году. С прошлого года мы уже реализовали несколько проектов. Это около 12 мегаватт, реализованных с этим поставщиком. Хорошее качество. В этом году мы расширяем наше партнерство. И в этом году мы будем делать социальные проекты, совместные социальные проекты. Мы начнем с Киева и, конечно же, поставим несколько установок в Днепре. Это могут быть детские сады, школы", - рассказала директор HELIOS STRATEGIA Ольга Мічелот.

Китайская компания - одна из крупнейших поставщиков монокристаллических кремниевых пластин в мире. ЕЕ активы превышают $1,7 млрд.