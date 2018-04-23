Недвижимость на 17 млн грн и $209 тыс.: экс-главу ГНСУ подозревают в незаконном обогащении

23 апреля, 2018, 11:51

Детективы НАБУ проводят досудебное расследование по поводу возможного незаконного обогащения экс-главы Государственной пограничной службы Виктора Назаренко

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда города Киева, сообщает "Слово и Дело".

По информации Бюро, находясь на посту главы ГНСУ, Назаренко и его семья в течение 2015-2016 годов оформили ряд недвижимости стоимостью 17,5 миллиона гривень.

В 2015 году общий доход семьи Назаренко составил почти полмиллиона гривень, а их сбережения составили 107 тысяч долларов и 940 тысяч гривень. В 2016 году сумма долларовых сбережений выросла до 209,5 тыс., а гривневых снизилась до 190 тыс. грн. Того же года семья экс-главы ГПСУ получила доход на общую сумму 845 тыс. грн.

Также Назаренко задекларировал 2,05 млн грн дохода от продажи квартиры в Киеве площадью 69 кв. м. и 390 тыс. грн от продажи машиноместа на паркинге. Детективы обнаружили, что жена Назаренко не указала в декларации земельный участок в Бориспольском районе Киевской области площадью 0,1 га.

Бюро тоже установило, что в период 2015-2017 годов Назаренко и его семья оформили на себя 9 объектов недвижимости.

В ходе расследования детективы также допросили свидетеля, который сообщил, что экс-глава ГНСУ хранит свои деньги на банковских счетах, открытых на подставных лиц. Один из таких счетов открыт в банке "Львов" на неизвестную личность, доступ к информации по которому просили в Бюро. Суд удовлетворил ходатайство.