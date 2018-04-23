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Не забудьте зонтик: синоптик рассказала о погоде на 24 апреля

Во вторник 24 апреля атмосферный фронт принесет в Украину долгожданные осадки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Дождь, местами с грозой, постепенно будет пересекать территорию Украины, начиная с западных областей.

"Этой ночью на востоке будет ясно, а завтра после обеда освободится от осадков и западная часть. Похоже на то, что дожди затронут все области, но постепенно”, - отмечает синоптик.

Температура воздуха при этом существенно не снизится - в течение дня ожидается от +13 до +17 градусов. Теплее будет на юге страны и на западе: местами даже до +25. Зато на востоке и северо-востоке этой ночью возможны заморозки.

В Киеве дождь ожидается 24 апреля утром и днем. Поэтому синоптик советует киевлянам не забыть зонты, надеть прочную обувь и наслаждаться весенней влажной природой.

В течение недели погоду обещают неустойчивую, с периодическими дождями и грозами. Температура воздуха +14+18 градусов, местами до +22.

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