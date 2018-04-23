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Национальное собрание Франции приняло более жесткие миграционные законы

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) приняла новый иммиграционный закон, который ужесточает правила предоставления убежища

Об этом сообщает Le Figaro.

Законопроект сокращает сроки подачи заявлений о предоставлении убежища, удваивает время, в течение которого нелегальные мигранты могут быть задержаны, и вводит однолетнее тюремное заключение за въезд во Францию незаконным путем.

Документ предложила правящая партия "Вперед, республика!" (фракции LaREM) Эммануэля Макрона, которая считает, что законопроект ускорит процесс подачи заявления о предоставлении убежища.

Впрочем документ вызвал серьезные дебаты в парламенте, которые продолжались всю субботу и воскресенье. В конце концов, законопроект был принят 228 голосами против 139, 24 депутата воздержались. Один из депутатов партии Макрона Жан-Мишель Клеман проголосовал против документа и объявил в воскресенье вечером, что покинул группу LaREM.

Одним из камней преткновения в документе является статья, которая удваивает периоды содержания под стражей иностранцев, ожидающих высылки с 45 до 90 дней. Правительство Франции планировал продлить этот период до 135 дней.

Оппозиционные партии заявили, что эта статья может превратить "задержание на реальный арест". "Мы отправляем мигрантов в тюрьму, считая их преступниками", - сказал один из оппозиционных депутатов.

Законопроект также предлагает содержать под стражей иностранных несовершеннолетних вместе с их семьями. Впрочем, правительство пообещало создать рабочую группу, внести коррективы в этот пункт.

Документ теперь переходит к Верхней палате парламента, ожидается, что там его рассмотрят в июне.

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