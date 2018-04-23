Национальное собрание Франции приняло более жесткие миграционные законы

23 апреля, 2018, 10:49

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) приняла новый иммиграционный закон, который ужесточает правила предоставления убежища

Об этом сообщает Le Figaro.

Законопроект сокращает сроки подачи заявлений о предоставлении убежища, удваивает время, в течение которого нелегальные мигранты могут быть задержаны, и вводит однолетнее тюремное заключение за въезд во Францию незаконным путем.

Документ предложила правящая партия "Вперед, республика!" (фракции LaREM) Эммануэля Макрона, которая считает, что законопроект ускорит процесс подачи заявления о предоставлении убежища.

Впрочем документ вызвал серьезные дебаты в парламенте, которые продолжались всю субботу и воскресенье. В конце концов, законопроект был принят 228 голосами против 139, 24 депутата воздержались. Один из депутатов партии Макрона Жан-Мишель Клеман проголосовал против документа и объявил в воскресенье вечером, что покинул группу LaREM.

Одним из камней преткновения в документе является статья, которая удваивает периоды содержания под стражей иностранцев, ожидающих высылки с 45 до 90 дней. Правительство Франции планировал продлить этот период до 135 дней.

Оппозиционные партии заявили, что эта статья может превратить "задержание на реальный арест". "Мы отправляем мигрантов в тюрьму, считая их преступниками", - сказал один из оппозиционных депутатов.

Законопроект также предлагает содержать под стражей иностранных несовершеннолетних вместе с их семьями. Впрочем, правительство пообещало создать рабочую группу, внести коррективы в этот пункт.

Документ теперь переходит к Верхней палате парламента, ожидается, что там его рассмотрят в июне.