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На Николаевщине депутат "забыла" указать в декларации 180 га земли, рыбный цех и 2 авто


фото: inform.kz
Депутат Новопавловского сельского совета Николаевской области Татьяна Молдованенко не внесла в декларации за 2016 год 20 земельных участков общей площадью около 180 гектаров

Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, сообщает Радио Свобода.

Татьяна Молдованенко не указала в декларации право аренды земельных участков общей площадью 11,75 гектара. Кроме этого, задекларировала право собственности на два участка общей площадью 2,18 гектара.

В декларации депутата нет 5 участков общей площадью 7,8 га, принадлежащих ее мужу. Молдованенко тоже не задекларировала право аренды мужа на земельные участки общей площадью 157 гектаров.

Общая площадь всех участков составляет 178,73 га.

Также в декларации не указан рыбный цех, площадью 88,8 квадратных метров, принадлежащий мужу Татьяны Молдованенко.

Из движимого имущества не указаны два автомобиля - ВАЗ 2121 2008 г. и ВАЗ 2121 2011 года.

В общем, по собственным расчетам НАПК установило недостоверность данных в декларации на сумму 759 000 гривень и передало информацию в Нацполицию.

В объяснении агентству депутат рассказала, что информацию об арендованной земле не указала по незнанию правил декларирования, а также из-за отсутствия времени для сбора документов в связи с воспитанием троих детей.

Проверка декларации Татьяны Молдованенко из села Новопавловка продолжалась 7 месяцев, с июля 2017 по февраль 2018 года.

Напомним, депутат Вадим Рабинович не указал право собственности на половину своей компании в декларации за 2015 год.

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