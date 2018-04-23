Минюст назвал топ-3 должников по зарплате. Два из них - предприятия Фирташа, с которых взыскали 16 млн грн

23 апреля, 2018, 14:08

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал список предприятий, в которых ликвидированы самые большие долги по заработной плате

Об этом сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

"Министерство юстиции всеми возможными законными способами осуществляет давление на недобросовестных работодателей. В апреле в наиболее проблемных регионах Украины начали свою работу мобильные группы Минюста по ликвидации задолженностей по выплате зарплаты. Уже есть первые результаты их работы: взыскано 38,7 млн грн в пользу 2638 работников", - говорится в сообщении Петренко.

В "топе" должников оказались три предприятия.

На первом и втором месте предприятия, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Это - ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"", где взыскали 12,6 миллионов гривень в пользу 501 работника и ПАО "Ривнеазот", на котором заставили заплатить 3,7 миллионов 117 работникам. На третьем месте оказалось ОАО "Лисичанскуголь", где 2,5 миллиона взыскали в пользу 118 работников.