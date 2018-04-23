 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Минюст назвал топ-3 должников по зарплате. Два из них - предприятия Фирташа, с которых взыскали 16 млн грн


фото: kmu.gov
Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал список предприятий, в которых ликвидированы самые большие долги по заработной плате

Об этом сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

"Министерство юстиции всеми возможными законными способами осуществляет давление на недобросовестных работодателей. В апреле в наиболее проблемных регионах Украины начали свою работу мобильные группы Минюста по ликвидации задолженностей по выплате зарплаты. Уже есть первые результаты их работы: взыскано 38,7 млн грн в пользу 2638 работников", - говорится в сообщении Петренко.

В "топе" должников оказались три предприятия.

На первом и втором месте предприятия, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Это - ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"", где взыскали 12,6 миллионов гривень в пользу 501 работника и ПАО "Ривнеазот", на котором заставили заплатить 3,7 миллионов 117 работникам. На третьем месте оказалось ОАО "Лисичанскуголь", где 2,5 миллиона взыскали в пользу 118 работников.

  • Напомним, 2 апреля 2018 года в Украине в наиболее проблемных регионах начали действовать мобильные группы по ликвидации задолженностей по зарплате.
  • Также Минюст обещал во второй половине апреля сделать реестр по предприятиям-должникам.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать