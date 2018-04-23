Минэкономразвития представило закон, по которому планирует проводить проверки по месту регистрации

23 апреля, 2018, 16:03

Проектом ведомственного министерства предусматривается введение проверок фактов проживания граждан в местах их регистрации

Об этом сообщает Офис реформ админуслуг в Facebook.

Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", который регулирует отношения в сфере регистрации места жительства.

Планируется, что гражданин в момент подачи декларации сообщает о своем месте проживания.

Это место регистрации должно обеспечить ему удобный доступ к голосованию и внеочередном зачислении ребенка в учреждение обучения. В Министерстве уверяют, что регистрация не порождает никаких прав на жилье, не является основанием начисления платы за ЖКХ услуги и не является доказательством законного проживания в жилище.

Одновременно документ утверждает проверку факта проживания человеком по адресу, который он указывал при подаче декларации.

В случае представления недостоверных сведений с целью регистрации места жительства влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн). Если же гражданина “поймали” на этом второй раз - штраф составит двести необлагаемых налогом минимумов (340 грн).

Среди оснований проведения проверки: