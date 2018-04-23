Минэкономразвития представило закон, по которому планирует проводить проверки по месту регистрации
Об этом сообщает Офис реформ админуслуг в Facebook.
Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", который регулирует отношения в сфере регистрации места жительства.
Планируется, что гражданин в момент подачи декларации сообщает о своем месте проживания.
Одновременно документ утверждает проверку факта проживания человеком по адресу, который он указывал при подаче декларации.
В случае представления недостоверных сведений с целью регистрации места жительства влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн). Если же гражданина “поймали” на этом второй раз - штраф составит двести необлагаемых налогом минимумов (340 грн).
Среди оснований проведения проверки:
- заявление от собственника квартиры о том, что лицо, зарегистрировавшее место жительства по адресу указанного жилья, не проживает в нем;
- поступление обращения одного из родителей ребенка в возрасте до 14 лет о том, что указанный ребенок снят с регистрации вторым из родителей;
- обращение органа госвласти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, которые во время осуществления ими своих полномочий, определенных актами законодательства, получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье, которое находится по адресу его зарегистрированного места проживания;
- обращение руководителя учреждения общего среднего образования о проведении проверки факта проживания детей на территории обслуживания указанного учреждения;
- регистрация места проживания лица осуществляется третий раз в течение года;
- информация, содержащаяся в реестре территориальной общины, в частности относительно фамилий, возраста и пола лиц, которые проживают в одном жилище, указывает на то, что в указанном жилище зарегистрированы более чем три семьи.
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