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Минэкономразвития представило закон, по которому планирует проводить проверки по месту регистрации

Проектом ведомственного министерства предусматривается введение проверок фактов проживания граждан в местах их регистрации

Об этом сообщает Офис реформ админуслуг в Facebook.

Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", который регулирует отношения в сфере регистрации места жительства.

Планируется, что гражданин в момент подачи декларации сообщает о своем месте проживания.

Это место регистрации должно обеспечить ему удобный доступ к голосованию и внеочередном зачислении ребенка в учреждение обучения. В Министерстве уверяют, что регистрация не порождает никаких прав на жилье, не является основанием начисления платы за ЖКХ услуги и не является доказательством законного проживания в жилище.

Одновременно документ утверждает проверку факта проживания человеком по адресу, который он указывал при подаче декларации.

В случае представления недостоверных сведений с целью регистрации места жительства влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан (170 грн). Если же гражданина “поймали” на этом второй раз - штраф составит двести необлагаемых налогом минимумов (340 грн).

Среди оснований проведения проверки:

  • заявление от собственника квартиры о том, что лицо, зарегистрировавшее место жительства по адресу указанного жилья, не проживает в нем;
  • поступление обращения одного из родителей ребенка в возрасте до 14 лет о том, что указанный ребенок снят с регистрации вторым из родителей;
  • обращение органа госвласти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, которые во время осуществления ими своих полномочий, определенных актами законодательства, получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье, которое находится по адресу его зарегистрированного места проживания;
  • обращение руководителя учреждения общего среднего образования о проведении проверки факта проживания детей на территории обслуживания указанного учреждения;
  • регистрация места проживания лица осуществляется третий раз в течение года;
  • информация, содержащаяся в реестре территориальной общины, в частности относительно фамилий, возраста и пола лиц, которые проживают в одном жилище, указывает на то, что в указанном жилище зарегистрированы более чем три семьи.

 

 

 

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