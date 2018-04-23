Мокрые штаны за нарушение правил: В Китае установили систему, которая обливает водой за переход на красный свет

23 апреля, 2018, 17:15

В городе Дайе в китайской провинции Хубэй начали бороться с нарушителями, которые переходят дорогу на красный свет: теперь специальная система может опрыскать за это водой

Об этом сообщает China Daily.

Для борьбы с нарушениями установили ряд желтых столбов, которые связаны со светофорами и опрыскивают людей водой при переходе дороги на красный свет. Пока систему установили только на одном из самых оживленных перекрестков города.

How do you stop people crossing on red lights?

Traffic police in one Hubei city think spraying jaywalkers with water is the best deterrent. pic.twitter.com/ceJHoXONcQ — Sixth Tone (@SixthTone) 19 апреля 2018 г.

Каждый столбец оборудован датчиком движения, поэтому когда пешеход проигнорирует правила, его дважды обольют водой: по одному разу с каждой стороны дороги.

Кроме мокрой одежды, нарушителей ожидает и публичное осуждение: устройства фиксируют лица людей и отправляют их в полицию, где личность человека определяют при помощи системы распознавания. После этого фотографии нарушителей с именами вывешивают на экран рядом с перекрестком.

Новая система является частью партнерства китайской полиции с местной технологической компанией. Она обошлась полицейским в 200 000 долларов. Технологию все еще оценивают, но отмечается, что она уже помогла уменьшить число нарушений, и теперь систему хотят внедрить по всему городу.