Местным властям разрешили ограничивать продажу алкоголя

23 апреля, 2018, 21:21

Президент Петр Порошенко подписал закон, позволяющий органам местного самоуправления ограничивать продажу алкоголя в определенное время суток

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Законопроект предоставляет полномочия органам местного самоуправления устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования, кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное время суток в пределах соответствующей административной территории.

Отмечается, что реализация норм законопроекта поможет органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы местного значения в соответствии с Конституцией и законами Украины, способствовать повышению эффективности мер по ограничению вредного воздействия потребления алкоголя, а также уменьшению количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения в ночное время и соблюдения тишины в общественных местах.