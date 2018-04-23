Лидер группы System Of A Down посвятил песню протестам в Армении
Соответствующее видеообращение он опубликовал на своем канале на YouTubе.
"Кажется, что вопрос моего присутствия в Армении довольно волнительный. Я извиняюсь за это, хотя я действительно ничего не могу сделать с этим (приехать в Армению и присоединиться к митингам, - ред). Молодежь на улицах - единственное, во что я верю, и мои сайты должны стать единственным местом, которым вы доверяете относительно моей позиции.
Я записал это видео прошлой ночью. Оно посвящено тебе, мирное противостояние в Армении", - отметил Танкян в описании к видео.
Участникам противостояния Серж Танкян приставил песню "Electric Yerevan". Он рассказал, что написал ее во время протестов, которые происходили в Армении в 2015 году, но не смог тогда опубликовать. Поэтому сделал это сейчас.
- Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
- Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противниках Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
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