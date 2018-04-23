Лидер группы System Of A Down посвятил песню протестам в Армении

23 апреля, 2018, 15:58

Американский музыкант армянского происхождения, лидер группы System Of A Down Серж Танкян поддержал протесты в Армении и посвятил им песню

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своем канале на YouTubе.

"Кажется, что вопрос моего присутствия в Армении довольно волнительный. Я извиняюсь за это, хотя я действительно ничего не могу сделать с этим (приехать в Армению и присоединиться к митингам, - ред). Молодежь на улицах - единственное, во что я верю, и мои сайты должны стать единственным местом, которым вы доверяете относительно моей позиции.

Я записал это видео прошлой ночью. Оно посвящено тебе, мирное противостояние в Армении", - отметил Танкян в описании к видео.

Участникам противостояния Серж Танкян приставил песню "Electric Yerevan". Он рассказал, что написал ее во время протестов, которые происходили в Армении в 2015 году, но не смог тогда опубликовать. Поэтому сделал это сейчас.