 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лидер группы System Of A Down посвятил песню протестам в Армении


фото: latimes
Американский музыкант армянского происхождения, лидер группы System Of A Down Серж Танкян поддержал протесты в Армении и посвятил им песню

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своем канале на YouTubе.

"Кажется, что вопрос моего присутствия в Армении довольно волнительный. Я извиняюсь за это, хотя я действительно ничего не могу сделать с этим (приехать в Армению и присоединиться к митингам, - ред). Молодежь на улицах - единственное, во что я верю, и мои сайты должны стать единственным местом, которым вы доверяете относительно моей позиции.

Я записал это видео прошлой ночью. Оно посвящено тебе, мирное противостояние в Армении", - отметил Танкян в описании к видео.

Участникам противостояния Серж Танкян приставил песню "Electric Yerevan". Он рассказал, что написал ее во время протестов, которые происходили в Армении в 2015 году, но не смог тогда опубликовать. Поэтому сделал это сейчас.

  • Напомним, 9 апреля Армения получила нового президента и перешла на парламентскую форму правления. Новым президентом страны стал Армен Саркисян. Однако, согласно конституционным поправкам, президент страны будет больше церемониальную функцию, а исполнительная власть отныне будет сосредоточена у премьер-министра.
  • Этого же дня прекратились полномочия предыдущего президента Армении Сержа Саргсяна, который является лидером правящей Республиканской партии Армения. В Республиканской партии планируют выдвижение на должность премьер-министра Сержа Саргсяна.
  • Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
  • Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
  • 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
  • После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противниках Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
  • 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать