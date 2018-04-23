Кинофестиваль "Молодость" назвал первых участников

23 апреля, 2018, 19:50

Организаторы кинофестиваля "Молодость" объявили первых участников

Об этом сообщает пресс-служба.

В первую 7-ку вошли такие ленты:

“Антенна” (Antenna) Израиль, 2016.

Режиссер: Арик Ротстейн

Сыновья Иегошуа слишком поздно поняли, что их папа совершенно обезумел из-за сотовой антенны, которую сосед установил у себя на крыше. Они начинают противостояние, последствия которого не могли предвидеть. Так появляется сложный и трогательный портрет яркой семьи, которая до сих пор борется с призраками прошлого их отца, который пережил Холокост.

"Опека" (jusqu'à la garde / Custody) Франция, 2017.

Режиссер: Ксавье Легран

После развода с Антуаном Мириам хочет стать единственным опекуном их сына Жульена, чтобы защитить его от жестокости отца. Антуан подал в суд за оскорбление, и судья выносит приговор о совместной опеке. Став заложником конфликта между родными родителями, Жюльен решается на отчаянный шаг, чтобы помешать худшему.

"Я не ведьма" (I am Not a Witch) Великобритания, Франция, Германия, 2017.

Режиссер: Рунгано Нионе

Когда восьмилетняя Шула внезапно оказывается сама в замбийском селе, местные воспринимают ее с подозрением. Маленькое недоразумение превращается в настоящий суд, ее объявляют ведьмой и пожизненно сажают в государственном лагере для ведьм. Со временем Шула приспосабливается к новому окружению, но возникает другая угроза. Вскоре ей придется принять сложное решение: смириться с жизнью в лагере или рискнуть ради свободы.

"Страшная мать" (Sashishi deda / Scary Mother) Грузия, Эстония, 2017.

Режиссер: Ана Урушадзе

Манана — верная жена, хранительница своего мужа и троих детей, которая давно оставила мечту стать писательницей. В 50 лет она наконец набирается смелости надолго закрываться в комнате и писать. Ее мужа пугает жесткая откровенность романа, и он требует оставить произведение. Манана погружается все глубже в темноту, чтобы осуществить свои самые сокровенные желания.

"Тихая ночь" (Cicha noc / Silent Night) Польша, 2017.

Режиссер: Петр Домалевский

История про Адама — молодого экономического мигранта. Узнав о беременности своей девушки, он решает изменить жизнь и открыть компанию за рубежом. Для этого он отправляется в родной город в восточной Польше, чтобы убедить родственников продать их землю. На традиционной рождественской вечери Адам узнает, что должен будет заплатить значительно большую цену, чем ожидал.

"Наследницы" (Las herederas / The Heiresses) Парагвай, Германия, Уругвай, Бразилия, Норвегия, Франция, 2018.

Режиссер: Марсело Мартинесси

История женщины из счастливой семьи, которая унаследовала достаточно денег для комфортной жизни. Но после 30 лет сожительства со своей партнершей она понимает, что состояния уже не осталось. Новые обстоятельства нарушают привычное для нее равновесие, заставляя ее изменить мир, который до этого времени казался незыблемым.

"Зимние братья" (Vinterbrødre / Winter Brothers) Дания, Исландия, 2017.

Режиссер: Глинур Палмасон

Одиссея двух братьев в рабочей среде одной холодной зимы. Зритель увидит их быт, привычки, ритуалы и кровную вражду, которая вспыхнет между братьями и другой семьей. Не хватает только любви, в которой как раз нуждается младший брат, Эмиль.

На национальный конкурс попала 21 картина:

"Счастливые годы", реж. Светлана Шимко, Галина Ярманова, 2018

"Вне зоны", реж. Никон Романченко, 2018

"Маньяк", реж. Антон Семин, 2017

"Сильные духом", реж. Вячеслав Бегун, 2018

"dendro dreams", реж. Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско, 2018

"Ночь с Натальей", реж. Андрей Бондаренко, 2017

"Качели", реж. Валерия Сочивец, 2017

"Что если", реж. Вера Яковенко, 2018

"Слово", реж. Игорь Висневский, 2017

"Новый год в семейном кругу", реж. Максим Наконечный, 2018

"Урок рыбалки", реж. Кирилл Жеков, 2018

"Miqlar", реж. Агмеді-Ернес Сарихаліл, 2017

"Государственное учреждение", реж. Ярема Малащук, Роман Химей, 2017

"Киевская история", реж. Михаил Маслобойщиков, 2017

"Анахата", реж. Рита Кузьмина, 2017

"Интервидение-Львов", реж. Станислав Мензелевський, Анна Онуфриенко, Элиас Парвулеско, 2018

"Штангист", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, 2018

"Вороны летели", реж. Даниил Миликовский, 2018

"Камалока", реж. Ярослав Коротков, 2018

"Милена", реж. Александр Фразе-Фразенко, 2017

"Сказки. Неопубл.", реж. Руслан Аритович, 2018

Недавно прошла торжественная церемония награждения лауреатов второй национальной кинопремии "Золотая юла". В этом году украинская премия вручалась в 18 номинациях.