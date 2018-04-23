Коноплянка попал в сборную тура в Бундеслиге
23 апреля, 2018, 14:09
Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка попал в символическую сборную 31-го тура чемпионата Германии
Об этом сообщает Kicker.
В матче против "Кельна" полузащитник сборной Украины забил гол, отдал результативную передачу и был лучшим в составе своей команды. Коноплянка был заменен на 64-й минуте. Без него команда из Гельзенкирхена не удержала победу и свела матч вничью 2:2.
"Шальке" набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблицы. Ближайшего преследователя - "Боруссию" из Дортмунда - команда Коноплянки опережает на 2 очка.
#Reus und #Sancho in der #kicker Elf des Tages. #BVB pic.twitter.com/hyKNcMvsRT— Senfrock_BVB (@Senfrock) 22 апреля 2018 г.
- Досрочную победу в чемпионате Германии одержала "Бавария", у которой 78 пунктов.
- В целом в этом сезоне в Бундеслиге Евгений Коноплянка сыграл в 26 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.