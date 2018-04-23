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Коноплянка попал в сборную тура в Бундеслиге


фото: REUTERS
Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка попал в символическую сборную 31-го тура чемпионата Германии

Об этом сообщает Kicker.

В матче против "Кельна" полузащитник сборной Украины забил гол, отдал результативную передачу и был лучшим в составе своей команды. Коноплянка был заменен на 64-й минуте. Без него команда из Гельзенкирхена не удержала победу и свела матч вничью 2:2.

"Шальке" набрал 56 очков и остался на втором месте в турнирной таблицы. Ближайшего преследователя - "Боруссию" из Дортмунда - команда Коноплянки опережает на 2 очка.

  • Досрочную победу в чемпионате Германии одержала "Бавария", у которой 78 пунктов.
  • В целом в этом сезоне в Бундеслиге Евгений Коноплянка сыграл в 26 матчах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

 

 

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