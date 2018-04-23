Количество погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек
23 апреля, 2018, 09:58
Министерство здравоохранения Афганистана сообщает, что жертвами теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле стали как минимум 57 человек
Все погибшие были гражданскими. Среди них - восемь детей, передает Reuters.
- Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 апреля, в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погиб 31 человек и 54 были ранены.
- Позже произошел еще один взрыв возле центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли по меньшей мере 6 человек.