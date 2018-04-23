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Количество погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 57 человек

Министерство здравоохранения Афганистана сообщает, что жертвами теракта возле центра регистрации избирателей в Кабуле стали как минимум 57 человек

Все погибшие были гражданскими. Среди них - восемь детей, передает Reuters.

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