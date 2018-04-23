Кейт Миддлтон родила третьего ребенка
Информацию разместили на официальной странице Twitter Кенсингтонского дворца.
"Герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01 (по киевскому времени в 13:01). Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (около 3,9 кг). Принц Уильям присутствовал на родах. Ее королевское величество и ее сын чувствуют себя прекрасно ", - сказано в сообщении.
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
The baby weighs 8lbs 7oz.
The Duke of Cambridge was present for the birth.
Her Royal Highness and her child are both doing well.
В этой же больнице в 2013 году у королевской четы родился первенец Джордж. Через два года, в мае 2015-го - девочка Шарлотта.
Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди претендентов на британский трон, и, хотя его рождение влечет за собой значимые государственные последствия, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.
Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.