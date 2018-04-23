ГПУ показала новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе

23 апреля, 2018, 14:36

Генпрокуратура обнародовала очередные доказательства присутствия в Украине российских военных - найденные на Донбассе образцы российского оружия

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Во время следственных действий в зоне проведения антитеррористической операции работники управления ГПУ по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, совместно с военнослужащими обнаружили 4 противопехотные мины МОН-50 1990 года выпуска, 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО), 2 ударно-дистанционные запалы УЗИ 1992 и 1993 годов выпуска гранаты РГО и реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель" (рус. РПО-А "Шмель") 1991 года выпуска.

По данным Минобороны, такие боеприпасы не стоят на вооружении Вооруженных сил Украины.