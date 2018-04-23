Глава МИД Германии исключил возвращение России в Большую семерку

23 апреля, 2018, 08:46

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит в обозримом будущем возможности возвращения России в международный клуб G7

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На данный момент это вообще не вопрос. То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права", - сказал Маас на полях встречи G7 в канадском Торонто.

В интервью журналу Spiegel, обнародованном на той же неделе, Маас подчеркивал, что Москва ведет себя "все более недружелюбно". Дипломат отметил, что у него нет уверенности по поводу намерения Владимира Путина управлять Россией демократическим путем и назвал эту страну "сложным партнером".

Ранее Маас выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.

Большая семерка - международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира - США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады. Лидеры этих стран регулярно встречаются для обсуждения общих экономических проблем и согласования экономической политики. Во встречах также принимают участие другие страны Евросоюза, однако без права голосовать.

Объединение с участием России называли G8, однако после аннексии Крыма в 2014 году росийян выгнали из "восьмерки".

Напомним, на встрече в канадском Торонто страны G7 заявили о намерении продолжать санкции против России.