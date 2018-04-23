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Герцогиня Кембриджская рожает: Кейт Миддлтон привезли в роддом

Герцогиню Кембриджскую Кэтрин доставили в лондонский роддом, где в ближайшее время на свет появится юный наследник или наследница престола - пол ребенка до сих пор неизвестен

О скором пополнении в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

В распространенном заявлении говорится, что герцогиня доставлена в больницу святой Марии, под наблюдение врачей, для подготовки к родам. Собственно, роды уже начались. Как говорится в заявлении, жену принца привезли "на ранней стадии схваток".

В этой же больнице в 2013 году у королевской четы родился первенец Джордж. Через два года, в мае 2015-го - девочка Шарлотта.

Сейчас под окнами больницы уже собирается толпа, которая ждет появления на свет нового принца или принцессы.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.

 

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