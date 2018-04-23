Герцогиня Кембриджская рожает: Кейт Миддлтон привезли в роддом
О скором пополнении в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St mary's Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.
The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St mary's Hospital with The Duke of Cambridge.
В распространенном заявлении говорится, что герцогиня доставлена в больницу святой Марии, под наблюдение врачей, для подготовки к родам. Собственно, роды уже начались. Как говорится в заявлении, жену принца привезли "на ранней стадии схваток".
В этой же больнице в 2013 году у королевской четы родился первенец Джордж. Через два года, в мае 2015-го - девочка Шарлотта.
Сейчас под окнами больницы уже собирается толпа, которая ждет появления на свет нового принца или принцессы.
Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.
Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.