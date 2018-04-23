Герцогиня Кембриджская рожает: Кейт Миддлтон привезли в роддом

23 апреля, 2018, 11:40

Герцогиню Кембриджскую Кэтрин доставили в лондонский роддом, где в ближайшее время на свет появится юный наследник или наследница престола - пол ребенка до сих пор неизвестен

О скором пополнении в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St mary's Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St mary's Hospital with The Duke of Cambridge. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 апреля 2018 г.

В распространенном заявлении говорится, что герцогиня доставлена в больницу святой Марии, под наблюдение врачей, для подготовки к родам. Собственно, роды уже начались. Как говорится в заявлении, жену принца привезли "на ранней стадии схваток".

В этой же больнице в 2013 году у королевской четы родился первенец Джордж. Через два года, в мае 2015-го - девочка Шарлотта.

Сейчас под окнами больницы уже собирается толпа, которая ждет появления на свет нового принца или принцессы.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской станет пятым в очереди претендентов на британский трон, и хотя его рождение не влечет за собой значимых государственных последствий, внимание британской публики и СМИ приковано к этому событию.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.