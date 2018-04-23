Генштаб ВСУ на 60% приведен к структурам штабов НАТО, - Минобороны

23 апреля, 2018, 13:10

Более 60% структур Генштаба Вооруженных сил Украины приведены в структуре штабов НАТО

Об этом сообщил госсекретарь Минобороны Украины генерал-полковник Александр Дублян, передает "РБК-Украина".

"Утвержден единый перечень каталог-возможности Министерства обороны и ВСУ. Более 60% структур Генштаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО. Для подготовки в вооруженных силах используется 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов", - сказал Дублян.

Чиновник Минобороны отметил, что по стандартам НАТО сейчас подготовлено уже 10 батальонов и 25 рот, более 1400 национальных инструкторов.