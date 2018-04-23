 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Генштаб ВСУ на 60% приведен к структурам штабов НАТО, - Минобороны


фото: mil.gov.ua
Более 60% структур Генштаба Вооруженных сил Украины приведены в структуре штабов НАТО

Об этом сообщил госсекретарь Минобороны Украины генерал-полковник Александр Дублян, передает "РБК-Украина".

"Утвержден единый перечень каталог-возможности Министерства обороны и ВСУ. Более 60% структур Генштаба и других органов военного управления приведены к типичной структуре штабов НАТО. Для подготовки в вооруженных силах используется 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов", - сказал Дублян.

Чиновник Минобороны отметил, что по стандартам НАТО сейчас подготовлено уже 10 батальонов и 25 рот, более 1400 национальных инструкторов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

23 апреля, 2018 понедельник

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать