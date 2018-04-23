Генсек ООН признал неспособность Совбеза решить конфликт в Сирии и заявил о возвращении холодной войны

23 апреля, 2018, 08:29

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совет Безопасности организации в своем сегодняшнем виде не может решить конфликт в Сирии

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Гутерриш также отметил, что "холодная война вернулась", но имеет иной характер, чем предыдущая.

"Тогда был серьезный конфликт между США и СССР. Теперь США и россияне не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул, что в Сирии нет двух однородных контролируемых блоков.

"В Сирии существует несколько различных армий, всевозможные ополчения, в регионе сталкиваются различные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами, есть другие проблемы между различными регионами. Очевидно, наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько фрагментирован", - добавил Гутерриш.

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