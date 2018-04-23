Генсек ООН признал неспособность Совбеза решить конфликт в Сирии и заявил о возвращении холодной войны
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Гутерриш также отметил, что "холодная война вернулась", но имеет иной характер, чем предыдущая.
"Тогда был серьезный конфликт между США и СССР. Теперь США и россияне не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия", - сказал Гутерриш.
Генсек ООН подчеркнул, что в Сирии нет двух однородных контролируемых блоков.
"В Сирии существует несколько различных армий, всевозможные ополчения, в регионе сталкиваются различные интересы, идет холодная война, есть разрыв между суннитами и шиитами, есть другие проблемы между различными регионами. Очевидно, наивно полагать, что ООН может магическим образом решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько фрагментирован", - добавил Гутерриш.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовских войсках.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
- В Сирии эвакуировали правительственные аэропорты и авиабазы.
- Россия привела в боевую готовность противовоздушную оборону, ударные силы и разведку.