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Фейковую страницу Ивана Драча использовали, чтобы хейтить медреформу и Ульяну Супрун

На фейковой странице поэта Ивана Драча в Facebook публиковали критику в адрес Ульяны Супрун и медицинской реформы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

20 апреля пользователь под именем Иван Драч опубликовал историю "пани Ксении, которая уже много лет болеет ревматоидным полиартритом и является инвалидом 1-й группы". В посте псевдо-Драч обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее помощника Станислава Грещишина в отказе помочь женщине.

Узнав о сообщении, Грещишин решил обратиться к Драчу с просьбой дать контакты для разговора о лжи, размещенной на его странице.

"В ответ получил просьбу общаться с мамой мальчика. Странно, что такой зрелый человек размещает такой эмоциональный пост, не разобравшись в ситуации и не услышав обе стороны. Еще более странными выглядят следующие посты и комментарии от этого аккаунта. Некоторые из них быстро исчезают", - заявил помощник.

Далее он решил позвонил самому Ивану Драчу, который не подозревал об этой ситауции.

"Представился и сообщил, что хочу поговорить об информации, которую разместили в сети фейсбук от его имени об Ульяне Супрун. В ответ вопрос: "какую информацию?". После получения, объяснения какую информацию - сказал, что сейчас лечит воспаление легких и ему неудобно говорить", - сообщил Грещишин.

Впоследствии выяснилось, что страница Ивана Драча - фейковая, эту информацию подтвердила дочь поэта Марьяна.

"Могу подтвердить, что это фейковая страница Ивана Драча, он не ведет страниц в соцсетях", - прокомментировала она.

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