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Экс-лидера польской партии "Смена" будут судить по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ


фото: kresy.pl
В Польше Мазовецкий отдел Нацполиции передал в Окружной суд в Варшаве дело в отношении бывшего лидера пророссийской партии "Смена" Матеуша Пискорского. Его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами России

Об этом сообщает "Укринформ".

В заключении прокуратуры подтверждается, что своими действиями Пискорский пытался углубить кризис в отношениях между Польшей и Украиной. А за сотрудничество со спецслужбами РФ и КНР получал материальные дивиденды.

“Матеуш П. подозревается в двух преступлениях. Первое касается участия в деятельности российской гражданской разведки ФСБ и службы внешней разведки (СВР) против Польши в период с 2009 года до мая 2016 года... Второй касается участия в деятельности разведки Китайской народной республики против Польши от неопределенного времени до 23 октября 2015 года”, - говорится в материалах обвинения прокуратуры.

Отмечается, что Пискорский, используя свои связи и положение в обществе, пытался воздействовать на общественное мнение в Польше и за рубежом, действуя в интересах России.

Пискорского арестовали еще в мае 2016 года. С тех пор он находится под арестом, который недавно продлили до 7 мая. Экс-политика также обвиняют в участии в качестве наблюдателя на так называемом "референдуме" в Крыму в марте 2014 года.

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