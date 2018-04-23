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Дональда Туска допросят по делу Смоленской катастрофы

Председатель Совета Европы и бывший премьер Польши Дональд Туск свидетельствует в суде по делу организации визита президента Польши и правительственной делегации в Смоленск 2010 года

Об этом сообщает tvn24.pl

Дональд Туск выступает в качестве свидетеля в деле бывшего руководителя собственной канцелярии Томаша Арабскего, а также четырех других чиновников, которых обвиняют в халатном отношении к своим служебным обязанностям во время подготовки визита президента Леха Качиньского в Катыни в 2010 году.

Слушание началось 23 апреля в 10 часов в районном варшавском суде.

На вопрос прокурора, в администрации премьера проводились какие-то слушания по организации визита правительственной делегации в Катынь, Туск ответил, что не исключает таких действий, но сам был в то время занят другими задачами.

Глава Совета Европы заявил, что не вмешивался лично в выбор аэропорта для приземления правительственного самолета. Туск заявил, что не имел никаких сомнений в безопасности военного аэропорта под Смоленском.

“Сейчас я не могу сказать, кто меня информировал”, - ответил бывший глава правительства на вопрос, знал ли о каких-то недостатках в организации визита президента в Катынь. Добавил, что работу главы своей администрации Томаша Арабскего оценивает на самом высоком уровне.

Дональд Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 год. В 2014 году был избран главой Совета Европы, в 2017 году был переизбран на эту должность.

  • Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
  • Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко нашли останки 5 человек.
  • В гробу Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
  • Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
  • Экс-президента Польши Бронислава Комаровского вызвали на допрос в прокуратуру на 12 апреля по делу Смоленской катастрофы.

 

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