Дональда Туска допросят по делу Смоленской катастрофы

23 апреля, 2018, 13:31

Председатель Совета Европы и бывший премьер Польши Дональд Туск свидетельствует в суде по делу организации визита президента Польши и правительственной делегации в Смоленск 2010 года

Об этом сообщает tvn24.pl

Дональд Туск выступает в качестве свидетеля в деле бывшего руководителя собственной канцелярии Томаша Арабскего, а также четырех других чиновников, которых обвиняют в халатном отношении к своим служебным обязанностям во время подготовки визита президента Леха Качиньского в Катыни в 2010 году.

Слушание началось 23 апреля в 10 часов в районном варшавском суде.

На вопрос прокурора, в администрации премьера проводились какие-то слушания по организации визита правительственной делегации в Катынь, Туск ответил, что не исключает таких действий, но сам был в то время занят другими задачами.

Глава Совета Европы заявил, что не вмешивался лично в выбор аэропорта для приземления правительственного самолета. Туск заявил, что не имел никаких сомнений в безопасности военного аэропорта под Смоленском.

“Сейчас я не могу сказать, кто меня информировал”, - ответил бывший глава правительства на вопрос, знал ли о каких-то недостатках в организации визита президента в Катынь. Добавил, что работу главы своей администрации Томаша Арабскего оценивает на самом высоком уровне.

Дональд Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 год. В 2014 году был избран главой Совета Европы, в 2017 году был переизбран на эту должность.