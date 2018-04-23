Центр противодействия коррупции подал в суд на Луценко за социальную рекламу
Об этом написано на сайте ЦПК.
ЦПК подал административный иск на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил рекламе "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость" статус социальной, позволив таким образом транслировать ее бесплатно.
В сообщении говорится, что реклама восхваляет деятельность генпрокурора.
“По нашему мнению, Нацсовет не имел права назвать прокурорский пиар социальной рекламой. Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность”, — говорит глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Согласно иску активистов, реклама является скорее политической, а не социальной, поскольку пропагандирует деятельность прокурора, содержит признаки манипуляций и методов воздействия на зрителя, использует официальное название государственного органа, также содержит изображения герба и флага Украины и символику прокуртури. В социальной рекламе это запрещено, говорится в иске.
Подготовительное заседание назначили на 1 июня.
- Напомним, в феврале в теле - и радиоэфирах вышли рекламные ролики, в которых рассказывалось о достижениях Генеральной прокуратуры. Ролики были разные, но все одинаково заканчивались. "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость".
- В СМИ появилась публикация, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.
- После этого в Генеральной прокуратуре заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов относительно работы ведомства и не знают, кто их заказывал.
- Несмотря на это, журналисты обнародовали данные, которые говорят о причастности окружения генпрокурора к распространению "социальной рекламы" о Юрие Луценко и его ведомстве.
- В "1+1 media" отметили, что ролики с рекламой деятельности Генпрокуратуры транслировались в эфире телеканала "1+1" по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
- Генеральная прокуратура заявила, что обращалась в национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой разъяснить процедуру предоставления аудиовизуальным материалам статуса социальной рекламы.
- Позже Общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация" заявила, что является инициатором создания видео - и аудиороликов, посвященных деятельности Генеральной прокуратуры.
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