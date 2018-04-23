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Центр противодействия коррупции подал в суд на Луценко за социальную рекламу

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Центра противодействия коррупции в отношении законности рекламных роликов о деятельности генпрокурора Юрия Луценко, которые транслируются по радио и телевидению

Об этом написано на сайте ЦПК.

ЦПК подал административный иск на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил рекламе "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость" статус социальной, позволив таким образом транслировать ее бесплатно.

В сообщении говорится, что реклама восхваляет деятельность генпрокурора.

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“По нашему мнению, Нацсовет не имел права назвать прокурорский пиар социальной рекламой. Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность”, — говорит глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Согласно иску активистов, реклама является скорее политической, а не социальной, поскольку пропагандирует деятельность прокурора, содержит признаки манипуляций и методов воздействия на зрителя, использует официальное название государственного органа, также содержит изображения герба и флага Украины и символику прокуртури. В социальной рекламе это запрещено, говорится в иске.

Подготовительное заседание назначили на 1 июня.

  • Напомним, в феврале в теле - и радиоэфирах вышли рекламные ролики, в которых рассказывалось о достижениях Генеральной прокуратуры. Ролики были разные, но все одинаково заканчивались. "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость".
  • В СМИ появилась публикация, что Генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении.
  • После этого в Генеральной прокуратуре заявили, что не имеют отношения к изготовлению, заказу и распространению рекламных роликов относительно работы ведомства и не знают, кто их заказывал.
  • Несмотря на это, журналисты обнародовали данные, которые говорят о причастности окружения генпрокурора к распространению "социальной рекламы" о Юрие Луценко и его ведомстве.
  • В "1+1 media" отметили, что ролики с рекламой деятельности Генпрокуратуры транслировались в эфире телеканала "1+1" по квоте социальной рекламы после соответствующего письма от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
  • Генеральная прокуратура заявила, что обращалась в национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой разъяснить процедуру предоставления аудиовизуальным материалам статуса социальной рекламы.
  • Позже Общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация" заявила, что является инициатором создания видео - и аудиороликов, посвященных деятельности Генеральной прокуратуры.

 

 

 

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