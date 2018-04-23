Центр противодействия коррупции подал в суд на Луценко за социальную рекламу

23 апреля, 2018, 15:35

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Центра противодействия коррупции в отношении законности рекламных роликов о деятельности генпрокурора Юрия Луценко, которые транслируются по радио и телевидению

Об этом написано на сайте ЦПК.

ЦПК подал административный иск на Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за то, что он предоставил рекламе "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость" статус социальной, позволив таким образом транслировать ее бесплатно.

В сообщении говорится, что реклама восхваляет деятельность генпрокурора.

“По нашему мнению, Нацсовет не имел права назвать прокурорский пиар социальной рекламой. Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность”, — говорит глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Согласно иску активистов, реклама является скорее политической, а не социальной, поскольку пропагандирует деятельность прокурора, содержит признаки манипуляций и методов воздействия на зрителя, использует официальное название государственного органа, также содержит изображения герба и флага Украины и символику прокуртури. В социальной рекламе это запрещено, говорится в иске.

Подготовительное заседание назначили на 1 июня.