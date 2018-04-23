Большая Семерка создаст группу по изучению поведения России

23 апреля, 2018, 22:20

МИД стран G7 создадут группу по изучению поведения России для дальнейшего предотвращения кибератак и кампаний дезинформации

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает “Интерфакс-Украина”.

"Что мы решили вчера, так это то, что мы создадим в рамках G7 группу, которая будет следить за несносным поведением России во всех ее проявлениях - будь то кибератаки, дезинформация, покушения - где бы это не произошло, мы будем коллективно стараться предотвращать это", - сказал Джонсон на саммите глав МИД G7 в Торонто.