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Большая Семерка создаст группу по изучению поведения России


фото: euromaidanpress
МИД стран G7 создадут группу по изучению поведения России для дальнейшего предотвращения кибератак и кампаний дезинформации

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает “Интерфакс-Украина”.

"Что мы решили вчера, так это то, что мы создадим в рамках G7 группу, которая будет следить за несносным поведением России во всех ее проявлениях - будь то кибератаки, дезинформация, покушения - где бы это не произошло, мы будем коллективно стараться предотвращать это", - сказал Джонсон на саммите глав МИД G7 в Торонто.

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