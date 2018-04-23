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Более 400 человек считаются пропавшими без вести на Донбассе, - Геращенко


фото: ato.news
Более 400 человек считаются без вести пропавшими на Донбассе, с их поиском существуют проблемы

Об этом заявила первый заместитель главы ВРУ, уполномоченная Президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко во время встречи с заместителем директора Инициативы по поддержке трансатлантического лидерства Немецкого Фонда Маршала Филиппом Медич, главой общественной организации «NextOp» Джоном Бьорстлером, главой Рабочей группы НАТО по вопросам адаптации к мирной жизни Карлом Кастро и главой общественной организации "Юридическая сотня" Лесей Василенко, сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

Встречу провели накануне международной конференции "VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни", которая впервые будет проходить в Украине 24-25 апреля при поддержке Фонда Маршалла. На мероприятии спикерами будут ведущие специалисты в сфере интеграции участников боевых действий к мирной жизни из Соединенных Штатов Америки, Канады и других стран.

В ходе встречи Ирина Геращенко рассказала о вопросах пропавших без вести в Донбассе. Людей с таким статусом более 400 и вопрос их поиска остается неподвижным.

Также заместитель главы ВРУ сообщила собравшимся о систематических нарушениях представителями ОРДЛО установленного перемирия.

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