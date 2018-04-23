Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, трое военных ранены

23 апреля, 2018, 21:08

С начала 23 апреля российско-оккупационные войска осуществили 25 обстрелов позиций сил АТО, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности на Луганском направлении дважды из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов боевики открывали огонь по нашим укреплениям вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - в районе Попасной и трижды - под Новоолександровкой. Кроме этого, под вражеские обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Новозвановки.

На Донецком направлении с 120 мм минометов оккупанты применили по украинским позициям близ Водяного. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам, Верхнеторецкого, Водяного и Гнутового. Также крупнокалиберные пулеметы агрессор применил по нашим опорным пунктам в районе Павлополя, а стрелковое оружие - под Талаковкой, Лебединским, Невельським, Марьинкой, Павлополем и вблизи Шахты “Бутовка”.

В результате выполнения боевых задач трое украинских защитников получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.