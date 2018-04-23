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Актер из принятой Нацрадой телерекламы оказался пропагандистом "ДНР"


фото: Медіаняня
В главной роли рекламного ролика цифрового телевидения, который транслируют украинские телеканалы, снялся сторонник "ДНР" Михаил Бовдуй

Об этом сообщила бывшая коллега Михаила, вокалистка Донецкого музыкально-драматического театра Элеонора Борисова.

"Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепаратисты) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы ее никогда не простим". Теперь он несет донецким детям "ДНР-ровскую" пропаганду, а украинцы видят его лицо каждый день в рекламе", - сообщает Элеонора.

Рекламный ролик "Цифровое телевидение Т2/Ты ба как просто" одобрен Нацрадой по вопросам телевидения и радиовещания и транслируется на украинских каналах с пометкой "социальная реклама". Этот видеоролик показывают уже на протяжении нескольких лет.

 

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