80% электронных браслетов в распоряжении МВД - неисправны
23 апреля, 2018, 18:43
Из 511 имеющихся у Министерства внутренних дел электронных браслетов 404 - неисправны
Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на информацию Нацполиции.
Таким образом в наличии у правоохранителей сейчас 107 исправных электронных браслетов. Отмечается, что каждый из таких браслетов стоил при закупке 53 тысячи гривен.
В документе также сообщают о том, что электронные средства контроля по местонахождению подозреваемых за два месяца 2018 года применяли к 95 человекам.