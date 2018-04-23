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80% электронных браслетов в распоряжении МВД - неисправны


фото: informator.news
Из 511 имеющихся у Министерства внутренних дел электронных браслетов 404 - неисправны

Об этом сообщает “Громадське” со ссылкой на информацию Нацполиции.

Таким образом в наличии у правоохранителей сейчас 107 исправных электронных браслетов. Отмечается, что каждый из таких браслетов стоил при закупке 53 тысячи гривен.

В документе также сообщают о том, что электронные средства контроля по местонахождению подозреваемых за два месяца 2018 года применяли к 95 человекам.

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