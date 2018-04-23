23 апреля, 2018, 16:35

В селе Викно Черновицкой области в школе отравились 24 ученика разных классов и 6 работников

Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины.

Больные жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, понос и повышение температуры тела.

Из всех пострадавших в стационарном лечении нуждались 4 человека, которых госпитализировали с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Другие получили первичную медицинскую помощь, их состояние улучшилось.

Во время эпидемиологического расследования для проведения бактериологических, вирусологических, физико-химических лабораторных исследований отобрали суточные пробы блюд, пробы питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке школы.

Все обстоятельства и факторы, способствовавшие возникновению случаев инфекционных болезней, устанавливаются. Проведение противоэпидемических, профилактических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.