Из Еревана сообщают о 277 задержанных противниках Саргсяна. Оппозиция обнародовала план дальнейших действий

22 апреля, 2018, 22:53

Митинг инициативы "Мой шаг" на Площади Республики в Ереване (Армения) вечером в воскресенье, 22 апреля 2018 года, завершился концертом рок-группы "Бамбир"

Об этом передает NEWS.am.

"Тот, кто останется на улице после 22:30, не имеет к нам никакого отношения", - заявил координатор митинга, член партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян.

На митинге было заявлено, что акции гражданского неповиновения продолжатся до тех пор, пока премьер Серж Саргсян не уйдет в отставку.

"Каждое утро в 08:15 мы начинаем децентрализованные действия гражданского неповиновения, днем проводим шествия. Люди из областей или приезжают в Ереван, или проводят акции в своем городе. Не забываем про тотальные забастовки", - отметил Рубінян.

Он также призвал не поддаваться на провокации.

22 апреля количество задержанных оппозиционеров достигло 277. Несмотря на депутатскую неприкосновенность задержаны депутаты парламента от блока "Выход" Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян.