Из Еревана сообщают о 277 задержанных противниках Саргсяна. Оппозиция обнародовала план дальнейших действий
Об этом передает NEWS.am.
"Тот, кто останется на улице после 22:30, не имеет к нам никакого отношения", - заявил координатор митинга, член партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян.
На митинге было заявлено, что акции гражданского неповиновения продолжатся до тех пор, пока премьер Серж Саргсян не уйдет в отставку.
"Каждое утро в 08:15 мы начинаем децентрализованные действия гражданского неповиновения, днем проводим шествия. Люди из областей или приезжают в Ереван, или проводят акции в своем городе. Не забываем про тотальные забастовки", - отметил Рубінян.
Он также призвал не поддаваться на провокации.
22 апреля количество задержанных оппозиционеров достигло 277. Несмотря на депутатскую неприкосновенность задержаны депутаты парламента от блока "Выход" Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян.