 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Из Еревана сообщают о 277 задержанных противниках Саргсяна. Оппозиция обнародовала план дальнейших действий

Митинг инициативы "Мой шаг" на Площади Республики в Ереване (Армения) вечером в воскресенье, 22 апреля 2018 года, завершился концертом рок-группы "Бамбир"

Об этом передает NEWS.am.

"Тот, кто останется на улице после 22:30, не имеет к нам никакого отношения", - заявил координатор митинга, член партии "Гражданский договор" Рубен Рубинян.

На митинге было заявлено, что акции гражданского неповиновения продолжатся до тех пор, пока премьер Серж Саргсян не уйдет в отставку.

"Каждое утро в 08:15 мы начинаем децентрализованные действия гражданского неповиновения, днем проводим шествия. Люди из областей или приезжают в Ереван, или проводят акции в своем городе. Не забываем про тотальные забастовки", - отметил Рубінян.

Он также призвал не поддаваться на провокации.

22 апреля количество задержанных оппозиционеров достигло 277. Несмотря на депутатскую неприкосновенность задержаны депутаты парламента от блока "Выход" Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаэлян.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать