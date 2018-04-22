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Взрыв в Кабуле: погибли девять человек, десятки раненых

По меньшей мере девять человек погибли и 56 получили ранения в результате взрыва в Кабуле в воскресенье.

Об этом сообщает издание TOLO News со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Взрыв произошел в центре выдачи документов и регистрации избирателей в районе Дашт-е-Барчи около 10 утра.

По данным полиции, террорист-смертник активировал взрывное устройство на входе в административное здание.

По словам очевидцев, количество жертв теракта намного выше, чем сообщают власти.

"Талибан" отрицает свою причастность к взрыву.

Как отмечается, это уже четвертая за меньше чем неделю атака против избирательных институтов Афганистана.

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