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Влияние Москвы на Будапешт растет, и это угрожает не только Киеву, - МИД

Влияние Москвы на Будапешт растет, а это может стать угрозой не только для Киева, но и для единства НАТО

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Газ, атомная электростанция, ВПК, много других вещей, о которых можно говорить. Я не хочу обвинять, не имея этих... Но политически я могу допустить то, что влияние Москвы на Будапешт, к сожалению, растет. И это является угрозой не только для Киева, но и для Европы, для единства в НАТО и для понимания того, как гибридно действует Россия", - отметил дипломат.

По его словам, Венгрия использует свое членства в НАТО для давления на Украину в интересах "третьей стороны".

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"На территории Украины проживают венгры, которые являются составляющей украинского общества, их безопасность должна быть ключевым интересом для Венгрии. Поэтому Украина в НАТО была бы более выгодной для Венгрии, чем наоборот. Поэтому я подозреваю, что это не интерес Венгрии, в данном случае Венгрия проталкивает в НАТО, а интерес третьей стороны", - отметил Боднар, уточнив, что под "третьей стороной" имеет в виду Россию.

Как известно, Венгрия пообещала блокировать все инициативы Украины по интеграции в ЕС и НАТО через принятый закон об образовании.

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