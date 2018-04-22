Вашингтон призывает Украину повысить цены на газ и создать независимый антикоррупционный суд

22 апреля, 2018, 11:38

Государственный департамент США призвал власти Украины принять закон о создании антикоррупционного суда и увеличить тарифы на газ, следуя советам Международного валютного фонда (МВФ)

Об этом говорится в сообщении Госдепа, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении, подписанном пресс-секретарем Госдепа Хизер Нойерт, подводились итоги встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая состоялась на полях встречи министров иностранных дел G7 в Торонто 21 апреля.

"Исполняющий обязанности секретаря подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнения программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", - говорится в заявлении Нойерт.