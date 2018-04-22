 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Минкульте объяснили, почему константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает создание в Украине поместной церкви

После предоставления украинской церкви автокефалии русская церковь перестанет быть безоговорочным монополистом в православном мире

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил директор департамента по делам религий Минкультуры Андрей Юраш, передает РИСУ.

"Для патриарха Варфоломея образования поместной украинской церкви решает несколько вопросов, очень для него насущных. Во-первых, главный оппонент - самая многочисленная и влиятельная русская церковь - после утверждения украинской перестает быть безоговорочным монополистом. Второе, Константинополь получит мощного союзника, потому что Церковь-мать, которая дает автокефалию, легитимизируя какую-либо церковную традицию, церковным способом делает эту церковь благодарной за сам факт дарования автокефалии", - сказал он.

Читайте также: В поисках утраченного единства. Зачем нужна украинская поместная церковь

По словам чиновника, таким образом украинская церковь будет объективно запрограммирована на стратегическое партнерство и поддержку именно константинопольского патриархата.

"Вторая причина, почему патриарх Варфоломей так активно начал быть благосклонным к идее канонического признания Украинской православной Церкви в том, что он увидел, что с Россией найти взаимопонимание просто невозможно", - отметил он.

Читайте также: Пропаганда от бога. Как русская церковь решала судьбу Украины

  • В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
  • 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - из "Оппоблока", 2 - "Видродження", 1 внефракционный).
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

22 апреля, 2018 воскресенье

21 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать