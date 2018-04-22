В Минкульте объяснили, почему константинопольский патриарх Варфоломей поддерживает создание в Украине поместной церкви
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил директор департамента по делам религий Минкультуры Андрей Юраш, передает РИСУ.
"Для патриарха Варфоломея образования поместной украинской церкви решает несколько вопросов, очень для него насущных. Во-первых, главный оппонент - самая многочисленная и влиятельная русская церковь - после утверждения украинской перестает быть безоговорочным монополистом. Второе, Константинополь получит мощного союзника, потому что Церковь-мать, которая дает автокефалию, легитимизируя какую-либо церковную традицию, церковным способом делает эту церковь благодарной за сам факт дарования автокефалии", - сказал он.
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По словам чиновника, таким образом украинская церковь будет объективно запрограммирована на стратегическое партнерство и поддержку именно константинопольского патриархата.
"Вторая причина, почему патриарх Варфоломей так активно начал быть благосклонным к идее канонического признания Украинской православной Церкви в том, что он увидел, что с Россией найти взаимопонимание просто невозможно", - отметил он.
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- В четверг, 19 апреля, президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - из "Оппоблока", 2 - "Видродження", 1 внефракционный).
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