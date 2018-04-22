В Латвии арестовали руководителя российской диаспоры, ему грозит 8 лет заключения
Об этом передает Kriminal.lv со ссылкой на адвоката Гапоненко Имму Янсон.
По ее словам, Гапоненко объявил голодовку в знак протеста против "произвола органов безопасности Латвии".
В суд он был доставлен в наручниках и под конвоем вооруженных людей в черной форме без опознавательных знаков и в масках, полностью скрывающих лица. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Перед судебным заседанием Александр Гапоненко заявил, что после задержания его якобы били и держали закованным в течение 11 часов.
Гапоненко был задержан Полицией безопасности в пятницу, 20 апреля. Задержание представителя Штаба защиты русских школ и главы "Конгресса неграждан" проводилось в рамках начавшегося 4 апреля уголовного процесса "действия, направленные против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя". За это ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
В рамках начатого уголовного процесса сотрудниками латышской спецслужбы Полиция безопасности (ПБ) были проведены санкционированные обыски на объектах, с которыми был связан подозреваемый. В интересах следствия дополнительной информации по этому делу пока не предоставляется.
Стоит отметить, что Гапоненко уже судят по другому уголовному делу, за разжигание национальной розни. Но это новое дело.
Недавно в Facebook Александр Гапоненко рассказал о том, что "в мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток".
По его словам, замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а потом ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона "Сконто".
- Напомним, обучение в школах Латвии отныне будет проходить на государственном языке.