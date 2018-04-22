В Латвии арестовали руководителя российской диаспоры, ему грозит 8 лет заключения

22 апреля, 2018, 18:33

Суд Видземского пригорода Риги в субботу, 21 апреля 2018 года, принял решение арестовать главу незарегистрированного официально движения "Конгресс неграждан" Александра Гапоненко

Об этом передает Kriminal.lv со ссылкой на адвоката Гапоненко Имму Янсон.

По ее словам, Гапоненко объявил голодовку в знак протеста против "произвола органов безопасности Латвии".

В суд он был доставлен в наручниках и под конвоем вооруженных людей в черной форме без опознавательных знаков и в масках, полностью скрывающих лица. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Перед судебным заседанием Александр Гапоненко заявил, что после задержания его якобы били и держали закованным в течение 11 часов.

Гапоненко был задержан Полицией безопасности в пятницу, 20 апреля. Задержание представителя Штаба защиты русских школ и главы "Конгресса неграждан" проводилось в рамках начавшегося 4 апреля уголовного процесса "действия, направленные против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя". За это ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

В рамках начатого уголовного процесса сотрудниками латышской спецслужбы Полиция безопасности (ПБ) были проведены санкционированные обыски на объектах, с которыми был связан подозреваемый. В интересах следствия дополнительной информации по этому делу пока не предоставляется.

Стоит отметить, что Гапоненко уже судят по другому уголовному делу, за разжигание национальной розни. Но это новое дело.

Недавно в Facebook Александр Гапоненко рассказал о том, что "в мае американцы проведут в Риге показательные учения по организации этнических чисток".

По его словам, замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а потом ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона "Сконто".